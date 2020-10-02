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Раскрыты цены всех смартфонов линейки iPhone 12

Телефоны Apple с каждым годом становятся все доступнее
В октябре 2020 года ожидается очередное мероприятие Apple, на котором компания наконец-то представит новое поколение iPhone. И чем ближе презентация, тем больше утечек о новинках появляется в сети: так, например, были раскрыты цены всех смартфонов грядущей линейки iPhone 12.

Источником утечки стал интернет-инсайдер под ником Apple RUMORs, сообщает издание GSMArena. По его словам, новые смартфоны Apple будут продаваться по цене от 649 долларов за iPhone 12 mini в версии 64 ГБ до 1,399 долларов за iPhone 12 Pro Max с 512 ГБ постоянной памяти. Вот полный список смартфонов и их цен:

Смартфон64 ГБ128 ГБ256 ГБ512 ГБ
iPhone 12 mini$649$699$799
iPhone 12$749$799$899
iPhone 12 Pro$999$1,099$1,299
iPhone 12 Pro Max$1,099$1,199$1,399

Стоит отметить, что более ранние слухи уже называли стартовую цену линейки iPhone 12 в размере 649, свежие же утечки лишь подтвердили эту информацию. Также напомним, что накануне китайская онлайн-площадка TMall объявила о начале приема предзаказов на новинку с 16 октября 2020 года.