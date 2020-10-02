Раскрыты цены всех смартфонов линейки iPhone 12

Источником утечки стал интернет-инсайдер под ником Apple RUMORs, сообщает издание GSMArena. По его словам, новые смартфоны Apple будут продаваться по цене от 649 долларов за iPhone 12 mini в версии 64 ГБ до 1,399 долларов за iPhone 12 Pro Max с 512 ГБ постоянной памяти. Вот полный список смартфонов и их цен: