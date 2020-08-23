Раскрыты цены всех версий iPhone 12

Так, iPhone 12 в модификации на 128 ГБ, согласно обнародованным инсайдером данным, оценена компанией в 700 долларов, тогда как версия на 256 ГБ - в 800 долларов. В то же время, iPhone 12 Max на 128 ГБ может продаваться за 800 долларов, а на 256 ГБ - за 900 долларов. iPhone 12 Pro на 128, 256 и 512 ГБ могут продавать за 1000, 1100 и 1300 долларов соответственно. iPhone 12 Pro Max, в свою очередь, на 128, 256 и 512 ГБ могут оценить в 1100, 1200 и 1400 долларов соответственно.