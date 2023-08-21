Раскрыты цены Xiaomi 13T и 13T Pro за пределами Китая

Этот же источник, к слову, предоставил данные для европейского и британского рынков. Сообщается, что компания готовит дешёвую версию устройства с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

По данным инсайдера billbil_kun, Xiaomi пересмотрела цены в сторону снижения для рынка Великобритании. Так, Xiaomi 13T Pro, по слухам, будет стоить £699, что соответствует цене его предшественника и Xiaomi 11T Pro.

Хотя источник не предоставил цены для модели в евро, утверждается, что Xiaomi предложит тот же аппарат с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти за €999. В сравнении с этим, Xiaomi 13T, ожидается, будет стоить £549 в Великобритании и €649 в странах Еврозоны. Оба с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя.