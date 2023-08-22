Раскрыты цвета грядущей линейки iPhone 15, которые тестировались в Apple

Раскрыты цвета грядущей линейки iPhone 15, которые тестировались в AppleИх не так уж и мало
В преддверии долгожданного анонса iPhone 15, который состоится менее чем через месяц, инсайдер раскрыл информацию о цветах, которые Apple тестировала для новой линейки смартфонов.
Согласно данным URedditor, компания рассматривала несколько вариантов для стандартных моделей iPhone 15:
- Розовое золото/Бледно-розовый.
- Зелёный.
- Синий.
- Жёлтый.
- Оранжевый.
- Чёрный/Полночный/Тёмный/Базальт.
Из всех этих цветов особое внимание привлекает оранжевый iPhone 15. Однако, вероятно, этот цвет не будет выпущен, так как упоминания о нём были нестабильными на разных этапах разработки.
С другой стороны, другие цвета, такие как розовый, зелёный, синий и полночный, скорее всего, будут представлены в новой линейке.
На данный момент неясно, сохранит ли Apple цвет Starlight, который является комбинацией белого и шампанского. Также возможно, что компания откажется от опции (PRODUCT)RED.