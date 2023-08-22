Раскрыты цвета грядущей линейки iPhone 15, которые тестировались в Apple

Согласно данным URedditor, компания рассматривала несколько вариантов для стандартных моделей iPhone 15:

Розовое золото/Бледно-розовый.

Зелёный.

Синий.

Жёлтый.

Оранжевый.

Чёрный/Полночный/Тёмный/Базальт.

Из всех этих цветов особое внимание привлекает оранжевый iPhone 15. Однако, вероятно, этот цвет не будет выпущен, так как упоминания о нём были нестабильными на разных этапах разработки.

С другой стороны, другие цвета, такие как розовый, зелёный, синий и полночный, скорее всего, будут представлены в новой линейке.

На данный момент неясно, сохранит ли Apple цвет Starlight, который является комбинацией белого и шампанского. Также возможно, что компания откажется от опции (PRODUCT)RED.