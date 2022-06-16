Телефоны
Сегодня в 13:06
1 мин.

Раскрыты дата анонса и характеристики самого дешёвого смартфона Realme

Ждать осталось всего-ничего
Пару недель назад в Сети появилась информация о планах Realme представить свой самый доступный смартфон в ближайшее время.
Раскрыты дата анонса и характеристики самого дешёвого смартфона Realme

Речь идёт о Realme C30, который, наконец-то, стал превращаться во что-то большее, чем просто слухи. Так, например, стало известно, что устройство представят уже совсем скоро — 20 июня 2022 года.

Раскрыты дата анонса и характеристики самого дешёвого смартфона Realme

Более того, постеры, опубликованные самой Realme, показали, как именно будет выглядеть смартфон и какими особенностями он сможет «похвастаться».

Раскрыты дата анонса и характеристики самого дешёвого смартфона Realme

В основу новинки ляжет чип Unisoc T612, а ёмкость его аккумулятора составит 5000 мАч. Вместе с тем на выбор покупателей будет представлено два варианта аппарата — синий и зелёный.

Раскрыты дата анонса и характеристики самого дешёвого смартфона Realme

Из прочего стоит отметить, что основная камера Realme C30 будет 13 Мп, а фронтальная — 5 Мп. Предположительная стоимость устройства — 90 долларов.

Источник:GSMArena
Теги:
#смартфон
,
#Realme
Новости партнеров
Новости партнеров