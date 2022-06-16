Раскрыты дата анонса и характеристики самого дешёвого смартфона Realme

Сегодня в 13:06
1 мин.
Раскрыты дата анонса и характеристики самого дешёвого смартфона RealmeЖдать осталось всего-ничего
Пару недель назад в Сети появилась информация о планах Realme представить свой самый доступный смартфон в ближайшее время.
Речь идёт о Realme C30, который, наконец-то, стал превращаться во что-то большее, чем просто слухи. Так, например, стало известно, что устройство представят уже совсем скоро — 20 июня 2022 года.
Более того, постеры, опубликованные самой Realme, показали, как именно будет выглядеть смартфон и какими особенностями он сможет «похвастаться».
В основу новинки ляжет чип Unisoc T612, а ёмкость его аккумулятора составит 5000 мАч. Вместе с тем на выбор покупателей будет представлено два варианта аппарата — синий и зелёный.
Из прочего стоит отметить, что основная камера Realme C30 будет 13 Мп, а фронтальная — 5 Мп. Предположительная стоимость устройства — 90 долларов.