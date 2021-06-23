Раскрыты дата анонса и выхода новейших iPhone 13

Если верить данным интернет-инсайдера и аналитика Дэна Айвса, презентация по случаю анонса iPhone 13 может состояться уже 14 сентября 2021 года. При этом старт продаж в таком случае придётся на 24 сентября с началом предзаказа 17-го, пишет PhoneArena.

Отметим, что эти слухи выглядят как правда. Обычно яблочная компания и вправду проводит мероприятие, посвящённое новеньким iPhone, в середине либо во второй половине сентября.