Раскрыты дата презентации и характеристики самого дешевого смартфона Xiaomi

Судя по последним данным, смартфон будет оснащен 6,2-дюймовым экраном с разрешением HD+, а также процессором Snapdragon 439. В смартфоне будет установлена одинарная основная камера на 12 Мп и фронтальная на 8 Мп. Будет доступно три версии смартфона: с 2/16 ГБ, 3/32 ГБ и 4/64 ГБ памяти. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, а работать устройство прямо из коробки будет под управлением Android 9.