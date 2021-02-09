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Раскрыты дата выхода и особенности гибких флагманов Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3
Такими темпами, совсем скоро станет известна и цена устройств
Некоторое время назад в сети появились слухи, что новенькие складные Samsung Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 могут поступить в продажу уже в мае 2021 года. Оказалось, что это не совсем так, хоть и не то чтобы очень сильно далеко от истины.
Южнокорейский ИТ-гигант намерен представит сразу два флагманских гибких смартфона примерно в конце июня или в начале июля 2021 года, пишет PhoneArena. Оба смартфона будут основаны на базе чипа Snapdragon 888. При этом во «внутренностях» двух устройств всё же найдутся отличия. Так, Galaxy Z Fold 3 получит минимум 256 ГБ постоянно памяти, в то время как у Galaxy Z Flip 3 будет вариант и со 128 ГБ.
К сожалению, на момент выхода материала, в сети так и не появилось достаточно убедительных слухов касательно цены обеих моделей. Но вряд ли стоит ожидать сильного удешевления смартфонов, т.к. и Galaxy Z Fold 3, и Z Flip 3 являются частью премиальной линейки.