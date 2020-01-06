Раскрыты детали грядущего флагмана Samsung

Так, по словам энтузиастов, камера флагмана получит новый режим видеозаписи под названием Directors View, с помощью которого владельцы новинки смогут переключаться между объективами прямо в момент съемки ролика. Кроме того, они также нашли в оболочке режим Single Take Photo, который поможет фотографировать людям без опыта. Так, благодаря элементам искусственного интеллекта камера автоматически будет делать кадры при фиксировании улыбки или красивой позы на объекте.

Но и это еще не все, Galaxy S20 также оснастят режимом Pro Video, позволяющий регулировать экспозицию и светочувствительность в момент записи видео. Предполагается, что флагманский Samsung Galaxy S20 будет официально представлен уже совсем скоро, а именно 11 февраля в рамках мероприятия Samsung Galaxy Unpacked.