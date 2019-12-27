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Раскрыты детали о первом смартфоне LG 2020 модельного года
Речь о LG Neon Plus
Несмотря на то, что новый доступный смартфон LG Neon Plus выйдет в следующем году, в сети уже появились первые рендеры внешнего вида, а также ряд деталей грядущего устройства.
Сообщается, что новинка будет работать на базе Android. К слову, это первый смартфон из серии Neon, работающий на данной операционной системе. Первые рендеры устройства дали понять, что LG Neon Plus оборудовали специальной кнопкой для активации фирменного голосового помощника Google Assistant, которую расположили на левой части панели.
Основная камера смартфона имеет один модуль на 8 Мп, тогда как селфи-камера рассчитана на 5 Мп. Предполагается, что новинку официально представят на грядущей технологической выставке CES 2020, которая состоится уже в январе.