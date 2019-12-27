Раскрыты детали о первом смартфоне LG 2020 модельного года

Сообщается, что новинка будет работать на базе Android. К слову, это первый смартфон из серии Neon, работающий на данной операционной системе. Первые рендеры устройства дали понять, что LG Neon Plus оборудовали специальной кнопкой для активации фирменного голосового помощника Google Assistant, которую расположили на левой части панели.