Раскрыты дизайн и дата анонса нового складного смартфона Oppo Find N3 Flip

Раскрыты дизайн и дата анонса нового складного смартфона Oppo Find N3 FlipЖдать осталось около двух недель
По данным инсайдеров, предстоящий складной смартфон Oppo Find N3 Flip, замеченный на китайских платформах сертификации под модельным номером PHT110, вскоре будет представлен публике.
Так, популярный интернет-источник Panda is Bald раскрыл дату анонса и дизайн устройства.
Oppo Find N3 Flip анонсируют уже 29 августа в Китае. Ожидается, что вместе с ним будут представлены и другие устройства, такие как Find N3, Pad Air 2 и Watch 4 series. Однако, по слухам, Find N3 будет запущен отдельно в сентябре.
Что касается дизайна, то утечка подтверждает предыдущие слухи о Find N3 Flip. Внешний дисплей похож на тот, который был у предшественника. Стоит отметить и обновлённый круглый модуль камеры, который теперь содержит три сенсора вместо двух.
Среди ключевых характеристик устройства упоминаются: поддержка быстрой зарядки на 67 Вт, портретный объектив с разрешением 32 Мп, чипсет Dimensity 9200 и аккумулятор на 4800 мАч.