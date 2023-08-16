Раскрыты дизайн и дата анонса нового складного смартфона Oppo Find N3 Flip

Так, популярный интернет-источник Panda is Bald раскрыл дату анонса и дизайн устройства.

Oppo Find N3 Flip анонсируют уже 29 августа в Китае. Ожидается, что вместе с ним будут представлены и другие устройства, такие как Find N3, Pad Air 2 и Watch 4 series. Однако, по слухам, Find N3 будет запущен отдельно в сентябре.

Что касается дизайна, то утечка подтверждает предыдущие слухи о Find N3 Flip. Внешний дисплей похож на тот, который был у предшественника. Стоит отметить и обновлённый круглый модуль камеры, который теперь содержит три сенсора вместо двух.

Среди ключевых характеристик устройства упоминаются: поддержка быстрой зарядки на 67 Вт, портретный объектив с разрешением 32 Мп, чипсет Dimensity 9200 и аккумулятор на 4800 мАч.