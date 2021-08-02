Раскрыты документы, подтверждающие разработку Honor собственной гибкой раскладушки

При этом если об обычном складном телефоне компании было известно относительно давно, то теперь в сети появились документы, подтверждающие, что инженеры Honor работают над собственной гибкой раскладушкой.

Соответствующий патент «всплыл» на сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO), пишет 3DNews. Называется сам документ просто — «Mobile phone» («Мобильный телефон»). При этом, судя по нему, в Honor хотят создать аппарат, который складывается дисплеем внутрь — прямо как Galaxy Z Flip от Samsung.