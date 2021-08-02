Раскрыты документы, подтверждающие разработку Honor собственной гибкой раскладушки

Телефоны
Сегодня в 11:01
Раскрыты документы, подтверждающие разработку Honor собственной гибкой раскладушкиА ведь компания ещё даже не выпустила «традиционный» складной телефон
За последние пару лет каждый уважающий себя производитель смартфонов выпустил хотя бы один гибкий смартфон. И, судя по последним данным, к ним хочет присоединиться отделившийся от Huawei бренд Honor.
При этом если об обычном складном телефоне компании было известно относительно давно, то теперь в сети появились документы, подтверждающие, что инженеры Honor работают над собственной гибкой раскладушкой.
Соответствующий патент «всплыл» на сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO), пишет 3DNews. Называется сам документ просто — «Mobile phone» («Мобильный телефон»). При этом, судя по нему, в Honor хотят создать аппарат, который складывается дисплеем внутрь — прямо как Galaxy Z Flip от Samsung.
Также из интересного можно отметить многомодульную камеру и то, что сама заявка была подана ещё в марте 2019 года, то есть до выхода такой же раскладушки от корейского техногиганта.