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Раскрыты документы, подтверждающие разработку Honor собственной гибкой раскладушки

А ведь компания ещё даже не выпустила «традиционный» складной телефон
За последние пару лет каждый уважающий себя производитель смартфонов выпустил хотя бы один гибкий смартфон. И, судя по последним данным, к ним хочет присоединиться отделившийся от Huawei бренд Honor.
Раскрыты документы, подтверждающие разработку Honor собственной гибкой раскладушки

При этом если об обычном складном телефоне компании было известно относительно давно, то теперь в сети появились документы, подтверждающие, что инженеры Honor работают над собственной гибкой раскладушкой.

Соответствующий патент «всплыл» на сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO), пишет 3DNews. Называется сам документ просто — «Mobile phone» («Мобильный телефон»). При этом, судя по нему, в Honor хотят создать аппарат, который складывается дисплеем внутрь — прямо как Galaxy Z Flip от Samsung.

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Также из интересного можно отметить многомодульную камеру и то, что сама заявка была подана ещё в марте 2019 года, то есть до выхода такой же раскладушки от корейского техногиганта.