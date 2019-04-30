Раскрыты финальные характеристики и дизайн бюджетного флагмана Xiaomi

В сети появилась новая информация о готовящемся к выпуску недорогом флагманском смартфоне Redmi, пока не представленном Xiaomi официально. Информацией поделился индийский источник Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) в своём аккаунте Twitter.
Во-первых, он опубликовал неофициальный рендер, хорошо демонстрирующий дизайн смартфона. Во-вторых — постер со списком характеристик, названием и датой анонса. По данным источника, смартфон получит название Redmi Q и дебютирует 24 мая 2019 года.
Смартфон оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, занимающим 92,4% передней панели, с разрешением Full FD+ (2340 х 1080 пикселей) и стеклом Gorrilla Glass 6, фронтальной камерой на 32 Мп, основной тройной камерой 48+8+13 Мп с датчиком Sony IMX586. Аппаратной основой стал топовый процессор Snapdragon 855.
Смартфон сможет похвастаться выдвижной селфи-камерой, интегрированным с дисплеем сканером отпечатков пальцев и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт, модулями NFC, GPS и Bluetooth 5.. Отметим, что тройная камера и сканер в дисплее будут использоваться в смартфоне Redmi впервые.