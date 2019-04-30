Раскрыты финальные характеристики и дизайн бюджетного флагмана Xiaomi

В сети появилась новая информация о готовящемся к выпуску недорогом флагманском смартфоне Redmi, пока не представленном Xiaomi официально. Информацией поделился индийский источник Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) в своём аккаунте Twitter.

Во-первых, он опубликовал неофициальный рендер, хорошо демонстрирующий дизайн смартфона. Во-вторых — постер со списком характеристик, названием и датой анонса. По данным источника, смартфон получит название Redmi Q и дебютирует 24 мая 2019 года.