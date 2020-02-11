Раскрыты главные особенности камеры флагманского Xiaomi Mi 10

Так, стало известно, что основной датчик на 108 Мп имеет 1/1,33-дюймов. Кроме того, камера оснащена ультраширокоугольным объективом, цифровой и оптической стабилизацией, а также поддержкой HEIF формата. Mi 10 также получит специальный режим для съемки в ночное время Super Night Mode. Что касается особенностей видеорежима, то с помощью Mi 10 можно будет записывать ролики с соотношением сторон 2,35:1, а с фронтальной камеры доступна запись видео на скорости 120 кадров в секунду.