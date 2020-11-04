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Раскрыты главные особенности новой гибкой раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 2
Устройство обещает стать серьезной работой над ошибками предшественника
В начале 2020 года, одновременно с флагманской линейкой Galaxy S20, Samsung также показала и свою первую гибкую раскладушку - Galaxy Z Flip. Устройство получилось интересным, но не лишенным недостатков. И вот, наконец-то были раскрыты особенности следующего поколения данного устройства - Samsung Galaxy Z Flip 2.
Для начала стоит отметить, что во втором поколении смартфона компания намерена реализовать отличный стереозвук, сообщает GSMArena. Вместе с тем внешний дисплей гибкой раскладушки обещает стать более крупным, в то время как основной экран получит частоту обновления 120 Гц. Улучшения коснутся и камеры девайса - вместо прежнего двойного основного модуля, теперь в смартфоне будет реализовано сразу три основные камеры.
Напомним, что чуть ранее основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг заявлял, что релиз Samsung Galaxy Z Flip 2 было решено перенести с весны на лето 2021 года.