Раскрыты главные особенности новой гибкой раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 2

Для начала стоит отметить, что во втором поколении смартфона компания намерена реализовать отличный стереозвук, сообщает GSMArena. Вместе с тем внешний дисплей гибкой раскладушки обещает стать более крупным, в то время как основной экран получит частоту обновления 120 Гц. Улучшения коснутся и камеры девайса - вместо прежнего двойного основного модуля, теперь в смартфоне будет реализовано сразу три основные камеры.

Напомним, что чуть ранее основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг заявлял, что релиз Samsung Galaxy Z Flip 2 было решено перенести с весны на лето 2021 года.