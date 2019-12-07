Раскрыты характеристики бюджетного Samsung Galaxy A51 с квадрокамерой

Так, нас ждет 6,5 дюймовый Super AMOLED Infinity-O дисплей с разрешением Full HD+ и расположенной в верхней части экрана фронтальной камерой на 32 Мп. Что касается задней панели устройства, то там расположилась четырехмодульная камера, датчики которой расположены в виде буквы L, на манер Galaxy S11. Смартфон будет работать на базе Exynos 9611 в нескольких вариациях: на 4 и 6 ГБ оперативной, а также на 64 и 128 ГБ внутренней памяти Кроме того, новинка поддерживает microSD карты, объем которых может достигать 512 ГБ.