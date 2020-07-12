Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Samsung со съемным аккумулятором

Так, согласно опубликованным источником данным, смартфон оснастят 5,3-дюймовым экраном с разрешением 1480 х 720 пикселей. Сердцем Galaxy A01 Core, как сообщают инсайдеры, выступит процессор MediaTek MT6739. Также предполагается, что новинка получит 1 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти. Что интересно, смартфон должен получить съемный аккумулятор на 3000 мАч. Работать бюджетная модель будет, как сообщают источники, на базе ОС Android 10 Go.

Что касается фотовозможностей, грядущий бюджетник может получить 8 Мп основную камеру, а также 5 Мп селфи-камеру.