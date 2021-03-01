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Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 10 с AMOLED-дисплеем
Судя по всему, нас ждёт очень крепкий недорогой аппарат
Несмотря на то, что анонс линейки Redmi Note 10 ожидается лишь в ближайшие дни, в сети уже были раскрыты характеристики базовой одноимённой модели. Речь идёт о Redmi Note 10, который, помимо всего прочего, впервые для линейки получит AMOLED-дисплей.
Источником свежей утечки стало сообщество инсайдеров Xiaomi Leaks Ph. Именно оно опубликовало изображение смартфона в заводской плёнке, раскрывшее характеристики новинки, пишет Gizmochina.
Так, в основу базового Redmi Note 10 ляжет чип Snapdragon 678 — он же использовался в своё время в Redmi Note 7 Pro. Также устройство оснастят 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. Также смартфон получит квадрокамеру с главным модулем на 48 Мп.
Напомним, что анонс девайса ожидается 4 марта 2021 года. Вместе с ним от компании также ждут демонстрацию Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max.