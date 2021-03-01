Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Xiaomi Redmi Note 10 с AMOLED-дисплеем

Так, в основу базового Redmi Note 10 ляжет чип Snapdragon 678 — он же использовался в своё время в Redmi Note 7 Pro. Также устройство оснастят 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. Также смартфон получит квадрокамеру с главным модулем на 48 Мп.

Напомним, что анонс девайса ожидается 4 марта 2021 года. Вместе с ним от компании также ждут демонстрацию Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max.