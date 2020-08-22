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Раскрыты характеристики дисплея флагманских смартфонов Huawei Mate 40

А также сроки запуска 120 Гц экранов в телефонах компании
В 2020 году повышенная частота обновления экрана практически стала стандартом. Шутка ли - судя по последним данным, грядущий бюджетный Redmi Note 10 обзаведется дисплеем с частотой экрана 120 Гц! Но, как ни странно, именно в этом плане достаточно инновационная Huawei решила пойти по пути догоняющего. По крайней мере, об этом говорят раскрытые характеристики дисплея флагманских смартфонов Huawei Mate 40.

Так, если верить заявлению основателю исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Россу Янгу, производство дисплеев для грядущей флагманской линейки Huawei стартовало и идет полным ходом. При этом есть и информация о том, какой смартфон каким экраном будет оснащен. Так, например, Huawei Mate 40 получит 6,5-дюймовый дисплей с FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. “Старшая” версия в лице Huawei Mate 40 Pro также оснащается крупным, 6,78-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, правда в случае с Pro-версией речь идет об экране, выполненным по технологии “экран-водопад”.

Что же до появления 120 Гц экранов в флагманах Huawei, то это, по словам все того же Янга, должно случиться лишь в начале следующего года, в рамках выхода линейки Huawei P50. Напомним, что анонс Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro ожидается уже в середине сентября.

Автор: Лилик Ми