Раскрыты характеристики дисплея флагманских смартфонов Huawei Mate 40

Так, если верить заявлению основателю исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Россу Янгу, производство дисплеев для грядущей флагманской линейки Huawei стартовало и идет полным ходом. При этом есть и информация о том, какой смартфон каким экраном будет оснащен. Так, например, Huawei Mate 40 получит 6,5-дюймовый дисплей с FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. “Старшая” версия в лице Huawei Mate 40 Pro также оснащается крупным, 6,78-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, правда в случае с Pro-версией речь идет об экране, выполненным по технологии “экран-водопад”.

Что же до появления 120 Гц экранов в флагманах Huawei, то это, по словам все того же Янга, должно случиться лишь в начале следующего года, в рамках выхода линейки Huawei P50. Напомним, что анонс Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro ожидается уже в середине сентября.