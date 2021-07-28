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Раскрыты характеристики флагманского процессора для смартфонов 2022 года

В контрольных тестах он бьёт рекорды
Компания Qualcomm заявила о том, что в скором времени на рынок выйдут новые смартфоны, в основе которых будет флагманский процессор Snapdragon 898. Предположительно, производить эти чипы будет Samsung. Также часть процессоров будет производить компания TSMC.
Раскрыты характеристики флагманского процессора для смартфонов 2022 года

Сообщается, что проводятся тесты, в которых эти чипы уже получили впечатляющее оценки. Так, в тесте Geekbench 5 чип набрал 1250 баллов, а многоядерное тестирование показало 4000 баллов, что говорит о высокой производительности процессора.

Её обеспечивает ядро Cortex-X2, имеющее тактовую частоту 3,09 ГГц. В другой спецификации, Cortex-710, будет задействованы три ядра Kryo 780, а Cortex-510 получит четыре ядра.

Источник также подчеркнул, что в состав чипа войдут интегрированный графический процессор GPU Adreno 730, Adreno 1195 и VPU Adreno 665, а также система обработки изображений Spectra 680 ISP, специально разработанная для смартфонов.