Раскрыты характеристики флагманского процессора для смартфонов 2022 года

Сообщается, что проводятся тесты, в которых эти чипы уже получили впечатляющее оценки. Так, в тесте Geekbench 5 чип набрал 1250 баллов, а многоядерное тестирование показало 4000 баллов, что говорит о высокой производительности процессора.

Её обеспечивает ядро Cortex-X2, имеющее тактовую частоту 3,09 ГГц. В другой спецификации, Cortex-710, будет задействованы три ядра Kryo 780, а Cortex-510 получит четыре ядра.

Источник также подчеркнул, что в состав чипа войдут интегрированный графический процессор GPU Adreno 730, Adreno 1195 и VPU Adreno 665, а также система обработки изображений Spectra 680 ISP, специально разработанная для смартфонов.