Раскрыты характеристики гибкого смартфона Motorola RAZR

В сети появились характеристики готовящегося к выпуску складного смартфона Motorola RAZR с гибким дисплеем, пока не представленного производителем официально. Подробностями поделился ресурс XDA Developers.

Помимо гибкого внутренного дисплея, смартфон не может похвастаться впечатляющими параметры и прочие его характеристики относятся к среднему уровню.

Итак, смартфон оснащается гибким 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 876 х 2142 пикселей, внешним вспомогательным дисплеем с разрешением 600 х 800 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 710, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 2730 мАч.

Он будет выпускаться в белом, чёрном и золотистом цветовых вариантах. Ранее сообщалось, что цена составит порядка 1500 долларов. Официальный дебют ожидается летом 2019 года.