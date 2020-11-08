Раскрыты характеристики грядущего флагманского смартфона Honor

По данным источников, линейка будет состоять из трех моделей. Так, в нее войдут базовая Honor V40, усовершенствованная Honor V40 Pro, а также флагманская модификация под названием Honor V40 Pro+.

Сообщается, что смартфоны получат Full HD+ дисплеи с вырезом для двойной селфи-камеры. В то же время,один или несколько смартфонов линейки могут оснастить экранами, загибающимися на боковые части корпуса. Флагманская модель, в свою очередь, получит поддержку 120 Гц режима.

Источники отмечают, что процессоры в моделях будут установлены разные, но все с поддержкой 5G. Предполагается, что один из смартфонов будет работать на базе MediaTek Dimensity 1000+.Отмечается также поддержка 66-ваттной проводной и 40-ваттной беспроводной зарядки.

Что касается фотовозможностей, сообщается, что один или несколько из смартфонов линейки оборудуют камерой на 50 Мп.