Раскрыты характеристики грядущего монстра автономности Samsung Galaxy F12

Источником утечки вновь стал Amazon, открывший страничку товара до его официального анонса. На ней можно было заметить, что в основу новинки ляжет чип Exynos 850, а также 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной.

Вместе с тем размер дисплея Samsung Galaxy F12 составит 6,5 дюймов при разрешении HD+. Экран будет выполнен по технологии IPS и иметь частоту обновления 90 Гц. Из коробки новинка будет работать под управлением Android 11 с установленным поверх One UI 3.1.