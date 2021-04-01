Раскрыты характеристики грядущего монстра автономности Samsung Galaxy F12
Источником утечки вновь стал Amazon, открывший страничку товара до его официального анонса. На ней можно было заметить, что в основу новинки ляжет чип Exynos 850, а также 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной.
Вместе с тем размер дисплея Samsung Galaxy F12 составит 6,5 дюймов при разрешении HD+. Экран будет выполнен по технологии IPS и иметь частоту обновления 90 Гц. Из коробки новинка будет работать под управлением Android 11 с установленным поверх One UI 3.1.
Основная камера нового смартфона южнокорейского гигант будет состоять из четырёх модулей: на 48, 5, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера одинарная — на 8 Мп.
Главная фишка устройства — его аккумулятор на 6000 мАч. К сожалению, неизвестно, будет смартфон поддерживать быструю зарядку и если будет, то какой мощности.
Напомним, что анонс устройства ожидается уже 5 апреля 2021 года. На презентации нас ждёт информация о его цене, но если верить данным инсайдеров, то новинка обойдётся в 13 тыс рупий (13,4 тыс рублей).