Раскрыты характеристики грядущего самого дешевого смартфона OnePlus

Согласно обнародованным данным, смартфон оборудуют HD+ IPS экраном на 6,52 дюймов с разрешением 1560 × 720 точек. Устройству приписывают основную камеру с тремя датчиками на 13, 2 и 2 Мп, оперативную память на 4 ГБ и внутреннюю на 65 ГБ. Сердцем аппарата может послужить восьмиядерный процессор Snapdragon 460 с частотой до 1,8 ГГц. Инсайдеры упомянули также наличие графического ускорителя Adreno 610 и сотового модема Snapdragon X11 LTE. Кроме того, смартфон может получить огромный аккумулятор на 6000 мАч.

Предполагается, что анонсирует компания OnePlus Clover уже в этом году. Что касается стоимости смартфона, по предварительным данным она составит 200 долларов.