Раскрыты характеристики Honor 50 и Honor 50 Pro

Honor 50 получил 6,57-дюймовый Full HD+ экран, тогда как старшую модель оснастят 6,72-дюймовым дисплеем с сдвоенной селфи-камерой на 32 и 16 Мп. Honor 50, равно как и Honor 50 Pro, будет работать на базе процессора Snapdragon 778G. Известно и наличие основной квадрокамеры с модулем на 108 Мп. Honor 50 получит аккумулятор на 4300 мАч с поддержкой зарядки на 66 Вт, тогда как емкость аккумулятора Honor 50 Pro составит 4000 мАч, но при этом с поддержкой зарядки на 100 Вт.

Что касается Honor 50 SE, его сердцем выступит процессор MediaTek Dimensity 900. Модели приписывают 6,78-дюймовый IPS-экран, аккумулятор на 4000 мАч и основную камеру на 100 Мп.