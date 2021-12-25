Телефоны
Сегодня в 09:42
1 мин.

Раскрыты характеристики Honor 60 SE с дизайном «как у iPhone 13 Pro»

Судя по всему, это будет крепкий недорогой середняк
Недавно Honor представила свою новую флагманскую линейку — Honor 60. А теперь, внезапно, в сети начали всплывать подробности о новой модели в серии — Honor 60 SE.
Раскрыты характеристики Honor 60 SE с дизайном «как у iPhone 13 Pro»

Устройство должно стать более доступной версией уже показанных ранее премиальных аппаратов. При этом внешне новинка будет сильно походить на новейший смартфон Apple — iPhone 13 Pro. В первую очередь это касается дизайна блока основной камеры.

Раскрыты характеристики Honor 60 SE с дизайном «как у iPhone 13 Pro»

Honor 60 SE уже прошёл сертификацию в китайской 3С, что позволило нам узнать немало подробностей об устройстве. Например, в основу смартфона ляжет чип Snapdragon 778G от Qualcomm. При это он будет поддерживать быструю зарядку на 40 Вт.

Раскрыты характеристики Honor 60 SE с дизайном «как у iPhone 13 Pro»

Дисплей смартфона будет изогнутым, скорее всего выполненным по технологии AMOLED.

Ожидается, что Honor 60 SE представят уже на следующей неделе — 31 декабря 2021 года.

Источник: Gizmochina
Новости партнеров
Новости партнеров