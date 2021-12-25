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Раскрыты характеристики Honor 60 SE с дизайном «как у iPhone 13 Pro»Судя по всему, это будет крепкий недорогой середняк
Недавно Honor представила свою новую флагманскую линейку — Honor 60. А теперь, внезапно, в сети начали всплывать подробности о новой модели в серии — Honor 60 SE.
Устройство должно стать более доступной версией уже показанных ранее премиальных аппаратов. При этом внешне новинка будет сильно походить на новейший смартфон Apple — iPhone 13 Pro. В первую очередь это касается дизайна блока основной камеры.
Honor 60 SE уже прошёл сертификацию в китайской 3С, что позволило нам узнать немало подробностей об устройстве. Например, в основу смартфона ляжет чип Snapdragon 778G от Qualcomm. При это он будет поддерживать быструю зарядку на 40 Вт.
Дисплей смартфона будет изогнутым, скорее всего выполненным по технологии AMOLED.
Ожидается, что Honor 60 SE представят уже на следующей неделе — 31 декабря 2021 года.
Источник: Gizmochina