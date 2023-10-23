Раскрыты характеристики и цена нового недорого смартфона Vivo Y200 5G

Но, внезапно, дизайн устройства, варианты цветов и ключевые характеристики были раскрыты накануне официального запуска.

Смартфон Vivo Y200 5G может похвастаться 6,67-дюймовым дисплеем FullHD+ AMOLED с частотой обновления 90 Гц и впечатляющей максимальной яркостью 1300 нит.

Устройство имеет двойную камеру сзади, дополненную функцией Smart Aura Light, которую мы ранее видели в iQOO Z7 Pro и Vivo V29 Pro. Телефон будет доступен в двух цветах: Desert Gold и Desert Green.

Под капотом Y200 5G работает процессор Snapdragon 4 Gen 1. При этом новинка будет предлагаться в единственной конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя.

Что касается фотографий, смартфон оснащён основной камерой на 64 Мп с оптической стабилизацией изображения, дополненной 2-мегапиксельным датчиком глубины. Для селфи доступна фронтальная камера на 16 Мп.

Устройство работает от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддерживающего быструю зарядку мощностью 44 Вт. Кроме того, он оснащён встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев для повышенной безопасности.

Цена Vivo Y200 5G достаточно приятная $265 за 8/128 ГБ.