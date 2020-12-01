Раскрыты характеристики и цена нового складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 3

Судя по данным, представленным интернет-инсайдерами, грядущий гибкий флагман Samsung получит все то же ультратонкое защитное стекло UTG, поддержку фирменного стилуса S Pen, а также камеру с разрешением 108 Мп. Последнее, на фоне нынешних 12 Мп в Galaxy Z Fold 2, выглядит как полноценный прорыв в рамках линейки. Но что больше всего удивляет, так это сохранение цены - если верить информации источников, грядущий Galaxy Z Fold 3 будет стоить столько же, сколько стоит актуальная модель - 1 999 долларов или 150 тыс рублей.

Напомним, что прежние слухи утверждали, что анонс нового Galaxy Z Fold состоится лишь в сентябре 2021 года. Одновременно с устройством также покажут Galaxy Note 21, который станет последней моделью линейки, после чего ее закроют навсегда.