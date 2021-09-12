Раскрыты характеристики и различия ещё неанонсированных Xiaomi 11T и 11T Pro

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Раскрыты характеристики и различия ещё неанонсированных Xiaomi 11T и 11T ProКак минимум на бумаге всё достаточно интересно
Уже на днях, 15 сентября, Xiaomi проведёт собственную презентацию. На ней от компании ждут анонса сразу двух новинок — флагманского Xiaomi 11T Pro и более «простого» 11T.
И вот, накануне мероприятия, в сеть слили информацию сразу об обоих устройствах. В основу «старшей» версии ляжет чип Snapdragon 888 Plus. Это будет ключевым отличием Xiaomi 11T Pro от 11T, в который установят Dimensity 1200 от MediaTek.
Ещё одно отличие между смартфонами будет заключаться в максимальной мощности зарядки — 120 и 67 Вт соответственно.
При этом в остальном устройства будут схожи. Оба аппарата получат AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, тройные камеры с главным модулем на 108 Мп и одинаковый дизайн.
На данный момент нет точной информации, сколько Xiaomi попросит за каждый из смартфонов. Но учитывая, какие у них характеристики, можно ожидать флагманских и околофлагманских цен.