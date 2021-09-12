Раскрыты характеристики и различия ещё неанонсированных Xiaomi 11T и 11T Pro

Ещё одно отличие между смартфонами будет заключаться в максимальной мощности зарядки — 120 и 67 Вт соответственно.

При этом в остальном устройства будут схожи. Оба аппарата получат AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, тройные камеры с главным модулем на 108 Мп и одинаковый дизайн.

На данный момент нет точной информации, сколько Xiaomi попросит за каждый из смартфонов. Но учитывая, какие у них характеристики, можно ожидать флагманских и околофлагманских цен.