Раскрыты характеристики и внешность грядущего субфлагмана Motorola Nio

Согласно предварительным данным, смартфон оснастят FHD+ дисплеем с частотой обновления не менее 90 Гц. Устройство получит 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ внутренней памяти. Motorola Nio приписывают трехмодульную камеру с главным датчиком OmniVision OV64B на 64 МП, датчиком OmniVision OV16A10 на 16 мп и OmniVision OV02B1B на 2 Мп. На передней панели может расположиться сдвоенная селфи-камера с модулями OmniVision OV16A1Q на 16 Мп и Samsung S54H7 на 8 Мп.