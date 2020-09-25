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Раскрыты характеристики и внешность нового смартфона Nokia среднего класса
Компания наконец-то нашла свой собственный язык дизайна
В течение последних дней Nokia анонсировала сразу несколько новых смартфонов, но, судя по свежим данным, на этом компания не остановится. Так, в сети были раскрыты характеристики и внешность нового смартфона бренда, на этот раз среднего класса.
Так, популярный интернет-источник OnLeaks опубликовал свежие качественные рендеры устройства, которое, судя по его словам, будет называться Nokia 7.3. Слухи утверждают, что смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, а также отверстием для фронтальной камеры на 24 Мп. Ожидается, что в качестве “основы” новинки от Nokia выступит процессор Snapdragon 690, а из портов смартфон получит USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем.
Емкость аккумулятора устройства составит 4 000 мАч, при этом будет иметься и поддержка быстрой проводной зарядки на 18 Вт. По словам инсайдера, анонс новинки состоится уже в ближайшее время, но когда именно — неизвестно.