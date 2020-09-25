Раскрыты характеристики и внешность нового смартфона Nokia среднего класса

Так, популярный интернет-источник OnLeaks опубликовал свежие качественные рендеры устройства, которое, судя по его словам, будет называться Nokia 7.3. Слухи утверждают, что смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, а также отверстием для фронтальной камеры на 24 Мп. Ожидается, что в качестве “основы” новинки от Nokia выступит процессор Snapdragon 690, а из портов смартфон получит USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем.