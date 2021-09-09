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Раскрыты характеристики iPhone 14, выходящего в 2022 году

Судя по всему, никакого iPhone 14 mini всё же не будет

Вчера в сети появились первые рендеры iPhone 14 Pro с пропавшей «чёлкой». Теперь же инсайдеры опубликовали характеристики грядущей линейки, анонс которой Apple готовит лишь осенью 2022 года.