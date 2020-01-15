Раскрыты характеристики камер флагманского смартфона Huawei P40 Pro

Так, если верить утечкам, предоставленным интернет-инсайдерами, главный модуль основной камеры будет иметь разрешение 52 Мп, при этом размер итоговых снимков составит всего 13 Мп — все из-за использования четырехбайерового фильтра. Зато, благодаря данному решению, эффективный размер пикселя составит аж 1,92 мкм, что, безусловно, очень достойное значение — для сравнения, современные 48 Мп модули могут дать размер пикселя 1,6 мкм, причем лишь в случае объединения соседних четырех пикселей в один!

Напомним, что анонс нового поколения Huawei P40 ожидается уже в марте месяце текущего года. Причем, что интересно, новинка, как и последние несколько лет, будет представлена не в Китае, а Париже, что как бы намекает нам на то, что китайский техногигант все еще не теряет надежды устроить экспансию на европейский рынок, даже в условиях американских санкций.