Раскрыты характеристики младшей версии грядущего флагмана Huawei Mate 40

Так, согласно опубликованным характеристикам, работать Huawei Mate 40 будет на базе восьмиядерного HiSilicon Kirin 9000. Смартфону приписывают от 8 до 12 ГБ оперативной и 128, 256 или и вовсе 512 ГБ внутренней памяти. Источники также отметили наличие в устройстве несъемного аккумулятора, модуля приближения, датчика ускорения, датчика освещенности, а также электронного компаса. По предварительным данным, смартфон оборудуют датчиком силы тяжести, поддержкой быстрой зарядки, гироскопом и встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев.