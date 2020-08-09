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Раскрыты характеристики младшей версии грядущего флагмана Huawei Mate 40
Смартфон анонсируют в сентябре
На просторах сайта Slashleaks опубликовали скриншот экрана, в котором отображены технические особенности младшей версии грядущего флагмана Huawei Mate 40.
Так, согласно опубликованным характеристикам, работать Huawei Mate 40 будет на базе восьмиядерного HiSilicon Kirin 9000. Смартфону приписывают от 8 до 12 ГБ оперативной и 128, 256 или и вовсе 512 ГБ внутренней памяти. Источники также отметили наличие в устройстве несъемного аккумулятора, модуля приближения, датчика ускорения, датчика освещенности, а также электронного компаса. По предварительным данным, смартфон оборудуют датчиком силы тяжести, поддержкой быстрой зарядки, гироскопом и встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев.
Напомним, что официальный анонс Huawei Mate 40 запланирован на сентябрь текущего года.