Раскрыты характеристики неанонсированного флагмана Galaxy Note20 Ultra

Так, согласно опубликованным инсайдером данным, смартфон получит разогнанный до 3,01 ГГц процессор Snapdragon 865 Plus, который, к слову, также не был официально представлен. Источник также приписывает смартфону QHD экран с частотой обновления изображения 120 Гц, в котором присутствуют элементы низкотемпературных панелей из поликристаллического оксида с пониженным энергопотреблением. Предполагается также, что флагман получит уникальную функцию в камере, а также увеличение функционала фирменного пера S Pen. Инсайдер также отметил, что корпус Galaxy Note20 Ultra станет на 0,3 мм тоньше, чем корпус Galaxy Note10+.