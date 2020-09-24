Раскрыты характеристики неанонсированного Huawei Nova 8

Так, по инсайдерским данным Huawei Nova 8 оснастят процессором MediaTek Dimensity 820. Также смартфону приписывают OLED-экран с поддержкой частоты обновления 90 Гц.

Помимо утечки характеристик Nova 8, инсайдеры поделились и особенностями старшей модели - Nova 8 Pro. Так, смартфону приписывают работу на базе Dimensity 1000+ и OLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц.

По предварительным данным Huawei Nova 8 будет продаваться за 485 долларов, тогда как за Pro версию компания может запросить 590 долларов.