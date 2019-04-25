Раскрыты характеристики недорогого флагмана Xiaomi Redmi

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился список характеристик готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xiaomi Redmi, пока не представленного производителем официально.

По данным источника, смартфон оснащается 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением Full FD+ (2340 х 1080 пикселей), фронтальной камерой на 32, основной тройной камерой 48+8+13 Мп, процессором Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Согласно более ранним утечкам, смартфон сможет похвастаться выдвижной селфи-камерой, интегрированным с дисплеем сканером отпечатков пальцев и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт. Отметим, что тройная камера и сканер в дисплее будут использоваться в смартфоне Redmi впервые.

Официальный дебют смартфона ожидается в мае 2019 гда.