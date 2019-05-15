Раскрыты характеристики недорогого камерафона Xiaomi Mi A3

В сети появились дополнительные подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi A3, пока не представленном производителем официально.

По данным источников, недорогой Mi A3 станет следующим смартфоном Xiaomi с продвинутой 48-мегапиксельной камерой. Также стало известно, что аппаратной основой станет процессор Snapdragon 730, а программной — чистый Android в рамках программы Android One.

Snapdragon 730 — новый процессор среднего уровня, но он отличается мощностью и производительностью. Он создан на базе 8-нанометрого техпроцесса.

По предварительным данным, основная камера содержит модули на 48 Мп, 8 и 13 Мп. Один из них будет широкоугольным. Устройство также получит батарею ёмкостью 4000 мАч.

Официальный дебют Xiaomi Mi A3 ожидается в ближайшее время.