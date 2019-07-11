Раскрыты характеристики нового флагманского планшета Samsung

Что же касательно технических характеристик, то инсайдеры рассказали о следующем: Galaxy Tab S6 станет первым планшетом, в котором используется подэкранный сканер отпечатка пальцев. Также это будет первый планшет, созданный на базе флагманского процессора Qualcomm — Snapdragon 855. Основная камера будет двойной: основной модуль на 13 Мп и широкоугольный на 5 Мп. В утечке не говорится о количестве оперативной памяти в планшете, но учитывая, что прошлое поколение несло на борту 6 Гб оперативной памяти, то на меньшее количество в свежей версии рассчитывать не стоит. Касательно внутренней памяти устройства известно, что будет выпущено целых две версии: на 128 и 256 Гб. Точная емкость аккумулятора также неизвестна, но инсайдеры говорят, что планшет сможет проработать от одного заряда не менее 15 часов.