Ferra
Телефоны
Сегодня 13:31

Раскрыты характеристики нового флагманского планшета Samsung

По слухам, устройство представят в самое ближайшее время
Согласно свежим утечкам, Samsung в скором времени анонсирует новое поколение своего флагманского планшета. В недавних сообщениях говорилось, что устройство поступит в продажу как Samsung Galaxy Tab S5, что логично, учитывая, что прошлое поколение называлось Galaxy Tab S4. Но тем не менее, более свежие утечки говорят, что предстоящий планшет от Samsung будет называться Galaxy Tab S6.

Что же касательно технических характеристик, то инсайдеры рассказали о следующем: Galaxy Tab S6 станет первым планшетом, в котором используется подэкранный сканер отпечатка пальцев. Также это будет первый планшет, созданный на базе флагманского процессора Qualcomm — Snapdragon 855. Основная камера будет двойной: основной модуль на 13 Мп и широкоугольный на 5 Мп. В утечке не говорится о количестве оперативной памяти в планшете, но учитывая, что прошлое поколение несло на борту 6 Гб оперативной памяти, то на меньшее количество в свежей версии рассчитывать не стоит. Касательно внутренней памяти устройства известно, что будет выпущено целых две версии: на 128 и 256 Гб. Точная емкость аккумулятора также неизвестна, но инсайдеры говорят, что планшет сможет проработать от одного заряда не менее 15 часов.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Напомним, что ближайшее запланированное мероприятие Samsung состоится 7 августа. В рамках нового "Unpacked" компания должна показать новый смартфон в линейке Galaxy Note. Вполне вероятно, что одним смартфоном компания не ограничится и представит свой новый планшет как раз в рамках все того же мероприятия.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...