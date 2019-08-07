Раскрыты характеристики нового флагманского процессора в Samsung Galaxy Note 10

Exynos 9820, на базе которого работает вся линейка Galaxy S10, представляет собой 8-нм процессор, поэтому самое большое изменение Exynos 9825 — переход на 7-нм технологию. Самые заметные улучшения, которые можно предугадать уже сейчас — повышение производительности и энергоэффективности процессора на фоне предыдущей версии.

Вообще, технические характеристики нового процессора компании очень достойные. Exynos 9825 — это восьмиъядерный процессор двумя ядрами Cortex-A75 и четырьмя ядрами Cortex-A55. Также новый чип тот же графический процессор ARM Mali-G76 MP12, что и его предшественник. Он поддерживает запись видео вплоть до 8K при 30 кадрах в секунду или 4K при 150 кадрах в секунду.

Exynos 9825 также имеет встроенный нейронный процессор, созданный для таких задач, как фотография с использование искусственного интеллекта. Есть поддержка внутренней памяти типа UFS 2.1 и что более важно, нового стандарта UFS 3.0. Также в процессоре есть поддержка оперативной памяти типа LPDDR4x, встроенный модем 4G LTE, но помимо этого к нему можно подключить модем Exynos 5100 с поддержкой 5G.

По фотовозможностям, поддерживаемым процессором, все тоже интересно: так, Exynos 9825 поддерживает две камеры по 16 Мп каждая, фронтальную камеру на 22 Мп и основную камеру на 22 Мп. Поддержка 4K дисплеев также на месте.