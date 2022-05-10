Раскрыты характеристики нового крепкого середнячка Vivo S15

Причиной тому прохождение устройством сертификации в TENAA. Именно в базе данных регулятора нашли информация о том, что новинка получит процессор с частотой 3,2 ГГц. По мнению экспертов, это, скорее всего, будет Snapdragon 870 от Qualcomm.

Вместе с тем одну из версий Vivo S15 оснастят 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Ёмкость аккумулятора устройства составит 4580 мАч, а мощность быстрой зарядки — 80 Вт.

Есть информация и о камере новинки. Судя по всему, аппарат сможет похвастаться основной камерой на 64, 8 и 2 Мп. Фронталка будет на 16 Мп.

На данный момент нет точной информации, когда и по какой цене стоит ожидать смартфон. Но учитывая, что он уже появился в базе TENAA, случиться это должно в ближайшее время.