Раскрыты характеристики нового недорогого смартфона OnePlus с 90 Гц дисплеем и 50 Мп камерой

Именно к этой категории и относится OnePlus Nord 2, анонс которой ожидается в следующем месяце. Но несмотря на то, что покажут смартфон лишь в будущем, уже сейчас в сети есть информация о его характеристиках.

Так, если верить данным инсайдеров, в основу устройства ляжет чип MediaTek Dimensity 1200. При этом устройство получит тройную камеру на 50, 8 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора увеличится в сравнении с предшественником — с 4115 до 4500 мАч.

Что же касательно экрана, то в устройство должно получить 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Ожидается, что представлено будет две версии: 8/128 и 12/256 ГБ. Цена минимальной комплектации должна составить всего 315 долларов (22,7 тыс рублей).