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Раскрыты характеристики нового недорогого смартфона OnePlus с 90 Гц дисплеем и 50 Мп камерой

Судя по всему, нас ждёт очень интересный аппарат за свою цену
Долгое время OnePlus была компанией, которая выпускает по одному, максимум по два флагмана за год. Потом начали появляться Pro-версии аппаратов. А затем компания взялась и за выпуск среднебюджетных моделей.

Именно к этой категории и относится OnePlus Nord 2, анонс которой ожидается в следующем месяце. Но несмотря на то, что покажут смартфон лишь в будущем, уже сейчас в сети есть информация о его характеристиках.

Так, если верить данным инсайдеров, в основу устройства ляжет чип MediaTek Dimensity 1200. При этом устройство получит тройную камеру на 50, 8 и 2 Мп. Ёмкость аккумулятора увеличится в сравнении с предшественником — с 4115 до 4500 мАч.

Что же касательно экрана, то в устройство должно получить 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Ожидается, что представлено будет две версии: 8/128 и 12/256 ГБ. Цена минимальной комплектации должна составить всего 315 долларов (22,7 тыс рублей).