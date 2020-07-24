Раскрыты характеристики нового смартфона LG с поддержкой 5G

Напомним, что нескольким ранее источники сообщали о том, что компания LG намерена представить несколько смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения, в числе которых LG Q92 5G. Сейчас же данная модель засветилась в базе данных Google Play Console, благодаря чему были раскрыты характеристики нового 5G-смартфона компании.