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Раскрыты характеристики нового смартфона LG с поддержкой 5G
Речь об LG Q92 5G
Напомним, что нескольким ранее источники сообщали о том, что компания LG намерена представить несколько смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения, в числе которых LG Q92 5G. Сейчас же данная модель засветилась в базе данных Google Play Console, благодаря чему были раскрыты характеристики нового 5G-смартфона компании.
Кроме того, пользователи также получили возможность ознакомиться с внешним видом грядущей новинки. Так, согласно опубликованному изображению, смартфон получит широкие, по сегодняшним меркам, рамки, а также вырез под селфи-камеру, расположенный в центральной верхней части экрана.
Что касается технических особенностей, выяснилось, что LG Q92 будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765, а также получит графический процессор Adreno 620 и 6 ГБ оперативной памяти. Смартфону приписывают дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей.