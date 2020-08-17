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Раскрыты характеристики нового смартфона LG среднего класса
Речь о LG Q92
Раскрылись характеристики неанонсированного смартфона LG среднего класса. Речь о LG Q92. Также грядущая новинка засветилась в базе данных бенчмарка Geekbench, благодаря чему стала известна и ее производительность.
Согласно опубликованным инсайдером под ником yabhishekhd данным, LG Q92 получит 6,7-дюймовый экран с разрешением FullHD. На лицевой стороне смартфона могут разместить селфи-камеру с модулем на 32 Мп. Что касается основной камеры, то по данным источника, она будет содержать в себе 4 датчика на 48, 8, 5 и 2 Мп. Сердцем смартфона, в свою очередь, может стать процессор Snapdragon 765G, тогда как объем памяти может составить 6/128 ГБ. Устройству приписывают энергоемкий аккумулятор на 4000 мАч.
В тесте на производительность устройство набрало 613 баллов в однопоточном режиме, а используя все ядра - 1946 баллов.