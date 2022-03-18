Раскрыты характеристики нового смартфона OnePlus

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Раскрыты характеристики нового смартфона OnePlusНамечается очень интересный среднебюджетный аппарат
До конца марта OnePlus должна представить свой новый смартфон — OnePlus Nord 3. И хоть до презентации есть ещё достаточно времени, в сети уже всплыли характеристики устройства.
Источником информации стал популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station. По его словам, смартфон будет базироваться на чипе Dimensity 8100 от MediaTek. При этом оперативной памяти в нём будет до 12 ГБ, постоянной — до 256 ГБ.
Устройство получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера будет тройной — на 50, 8 и 2 Мп. Фронтальная же будет делать снимки разрешением 16 Мп.
Из прочего можно отметить аккумулятор на 4500 мАч и сверхбыструю зарядку на 150 Вт.
Стоимость смартфона станет известна уже во время самой презентации.