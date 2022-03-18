Раскрыты характеристики нового смартфона OnePlus

Источником информации стал популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station. По его словам, смартфон будет базироваться на чипе Dimensity 8100 от MediaTek. При этом оперативной памяти в нём будет до 12 ГБ, постоянной — до 256 ГБ.

Устройство получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера будет тройной — на 50, 8 и 2 Мп. Фронтальная же будет делать снимки разрешением 16 Мп.