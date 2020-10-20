Раскрыты характеристики нового сверхбюджетного смартфона Samsung Galaxy M02

Утечка стала возможной благодаря появлению смартфона в базе данных популярного бенчмарка Geekbench, сообщает Gizmochina. В нем устройство не только набрало 08 баллов в одноядерном тесте и 486 баллов при использовании всех ядер, но также продемонстрировало, что работает на базе процессора Snapdragon 450. По крайней мере, это следует из характеристики чипа смартфона. Еще из интересного можно отметить, что Galaxy M02 получит 3 ГБ оперативной памяти и будет работать на базе Android 10 прямо из коробки.