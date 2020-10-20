Телефоны
Сегодня 13:31
Раскрыты характеристики нового сверхбюджетного смартфона Samsung Galaxy M02
У корейского техногиганта получаются все более достойные смартфоны за крайне низкую цену
В сети появилась информация о новом сверхбюджетном смартфоне Samsung, который получит весьма неплохое железо за свою цену — Galaxy M02. В некоторых регионах новинка будет продаваться под названием Galaxy A02.
Утечка стала возможной благодаря появлению смартфона в базе данных популярного бенчмарка Geekbench, сообщает Gizmochina. В нем устройство не только набрало 08 баллов в одноядерном тесте и 486 баллов при использовании всех ядер, но также продемонстрировало, что работает на базе процессора Snapdragon 450. По крайней мере, это следует из характеристики чипа смартфона. Еще из интересного можно отметить, что Galaxy M02 получит 3 ГБ оперативной памяти и будет работать на базе Android 10 прямо из коробки.
Цена прошлой версии девайса, Galaxy M01, на старте составляла 119 долларов. Учитывая, что Samsung старается не сильно менять цены на новые версии устройств, можно ожидать, что и M02 также будет стоит в районе 120 долларов или 9.3 тыс рублей.