Раскрыты характеристики новых флагманов Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro

Так, интернет-издание MuyComputer опубликовало информацию о “внутреннем наполнении” грядущих новинок. Из нее следует, что и Xiaomi Mi 10T, и Mi 10T Pro будут построены на базе процессора Snapdragon 865. “Младшая” версия получит 6 ГБ оперативной памяти, в то время как “старшую” оснастят 8 ГБ вариантом. Внутренней памяти в обеих моделях будет от 128 до 256 ГБ. Также свежая информация гласит, что оба смартфона получат 6,67-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления экрана 144 Гц. Емкость аккумулятора устройств составит 5 000 мАч, при этом Mi 10T Pro получит главную камеру на 108 Мп, в то время как Mi 10T придется “довольствоваться” модулем на 64 Мп.