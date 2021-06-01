Так, в основу защищённого смартфона ляжет чип Snapdragon 662 от Qualcomm и аккумулятор на 5000 мАч. При этом в нём будет иметься поддержка быстрой 20 Вт зарядки. К сожалению, никакой информации об объёмах оперативной и постоянной памяти в сети нет, пишет Gizmochina. Также как и нет данных хотя бы о примерной стоимости девайса.

Отметим, что ещё в феврале 2021 года стало известно, что производитель «неубиваемых» аппаратов Bullit Group подписал соглашение о долгосрочном партнёрстве с Motorola. Это первый подобный девайс, выходящий под брендом Motorola.