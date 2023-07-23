Раскрыты характеристики первого складного смартфона Sony Xperia

Раскрыты характеристики первого складного смартфона Sony XperiaПо крайней мере те, что связаны с экраном
Согласно последним слухам, Sony готовится к выпуску своего первого складного смартфона, Xperia Flip.
Инсайдер RGcloudS поделился информацией, что новинка получит продвинутый экран. Ожидается, что устройство будет выполнено в стиле Samsung Galaxy Z Flip, с внутренним экраном диагональю 7 дюймов.
Новинка получит экран с 4K-разрешение и соотношением сторон 21:9.
Несмотря на впечатляющие характеристики экрана, Sony, вероятно, будет стремиться предложить потребителям что-то ещё. Учитывая опыт компании в производстве видеоигр, возможно, Xperia Flip получит дополнительные функции для геймеров.
Пока нет информации о дате выпуска и ориентировочной стоимости нового устройства. Отметим, что Sony и Apple являются одними из немногих крупных производителей смартфонов, которые ещё не представили свои складные модели.