Раскрыты характеристики первого смартфона возрождённой LeTV (LeEco)

Китайский регулятор TENAA уже опубликовал характеристики грядущего устройства — LeTV L5. Так, согласно опубликованным данным, смартфон оснастят 6,52-дюймовым экраном с разрешением 1600х720. Источник говорит о наличии сразу нескольких версий устройства — на 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ внутренней памяти. Также смартфону приписывают основную камеру на 48 Мп, селфи-камеру на 8 Мп и емкий аккумулятор на 5000 мАч.

Источники говорят о том, что LeTV L5 станет бюджетным 5G-смартфоном. Информации о процессоре смартфона — нет, говорится лишь о том, что он получит 8 ядер 1,8 ГГц.